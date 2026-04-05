Москва5 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поставки ракет для американских систем ПВО Patriot могут сократиться из‑за войны США и Израиля против Ирана. Его цитирует Telegram-канал "Страна.ua".

Зеленский подчеркнул, что именно комплексы Patriot остаются для страны ключевой и наиболее срочной проблемой, потому что у Украины нет полноценной замены этим системам.

Мы готовимся к сокращению поставок критически необходимых ракет для Patriot. Сейчас мы - не приоритет передает его слова Telegram-канал

Ранее сообщалось, что Зеленский опасается возможного давления со стороны главы Белого дома Дональда Трампа после завершения конфликта США и Ирана. До этого Зеленский отмечал, что, несмотря на противостояние с Тегераном, США все же продолжили поставки ракет Patriot в Киев.