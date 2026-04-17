Москва17 апрВести.Владимир Зеленский пожаловался на то, что США могут ослабить давление на Россию из-за войны с Ираном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Глава киевского режима заявил, что война США с Ираном негативно сказывается "на Европе из-за конфликта Украины и России".
США могут ослабить давление на Россию. Это может привести к дефициту вооружения, особенно средств ПВО.добавил он
Ранее Зеленский заявил, что у Украины настолько сильный дефицит ракет для системы ПВО Patriot, "что хуже некуда". Он связал это с ведением боевых действий на Ближнем Востоке.