Зеленский испугался смены отношения США к украинскому конфликту Зеленский пожаловался на возможность ослабления давления США на РФ из-за Ирвана

Москва17 апр Вести.Владимир Зеленский пожаловался на то, что США могут ослабить давление на Россию из-за войны с Ираном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава киевского режима заявил, что война США с Ираном негативно сказывается "на Европе из-за конфликта Украины и России".

США могут ослабить давление на Россию. Это может привести к дефициту вооружения, особенно средств ПВО. добавил он

Ранее Зеленский заявил, что у Украины настолько сильный дефицит ракет для системы ПВО Patriot, "что хуже некуда". Он связал это с ведением боевых действий на Ближнем Востоке.