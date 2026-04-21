Небензя: иранский конфликт снижает отдачу от гастролей Зеленского по Европе Небензя рассказал о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на политику Зеленского

Москва21 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский осознает, что скатывание украинской тематики на обочину международной политики из-за ближневосточного конфликта снижает отдачу от его гастролей по европейским странам. Об этом рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.

По словам дипломата, Зеленский, видимо, думал, что сможет вечно и без особых усилий выпрашивать деньги у западных спонсоров, запугивая их тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) являются "единственной преградой на пути России в Европу".

Тем не менее, по словам постпреда РФ, операция США и Израиля против Ирана и серьезные последствия этого конфликта "спутали все карты" Зеленскому, из-за чего он принялся с удвоенным рвением рекламировать боевой опыт ВСУ.

Кроме того, он рассказал, что в Киеве отсутствует политическая сила, которая готова защитить украинцев от "людоедского замысла". Народ при этом не хочет воевать за коррумпированное руководство Украины, уклоняется от службы, дезертирует и дает жестокий отпор "людоловам" из территориальных центров комплектования.