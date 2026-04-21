Небензя: украинцы отказываются воевать за коррумпированное руководство страны Небензя заявил о нежелании украинцев воевать за коррумпированную власть страны

Москва21 апр Вести.Украинцы не хотят воевать за коррумпированное руководство страны, уклоняются от службы, дезертируют и дают жестокий отпор "людоловам" из территориальных центров комплектования (ТЦК, военкомат). Об этом рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.

Он заметил, что на данный момент на Украине очень тяжелая ситуация.

Обычные украинцы отказываются воевать за погрязшее в коррупции руководство страны и уклоняются от службы, дезертируют и дают жестокий отпор "военкомам-людоловам" из ТЦК и примкнувшим к ним радикальным националистам, которые, по сути, похищают людей в целях восполнения все более возрастающих потерь ВСУ (Вооруженных сил Украины) рассказал Небензя

Он также отметил, что украинские военкомы забирают людей из квартир и частных домов, общественного и личного транспорта, рабочих мест, вылавливают из аптек и продуктовых магазинов.

Людей калечат, избивают до полусмерти, применяют слезоточивый газ и электрошокеры. Хватают даже инвалидов с серьезными заболеваниями подметил дипломат

Ранее сообщалось, что водители такси на Украине помогают сотрудникам ТЦК, получая вознаграждение за сдачу пассажиров призывного возраста.

Кроме того, до этого пятеро сотрудников ТЦК устроили охоту на 16-летнего подростка в Одессе. Догнав подростка, военкомы избили его толпой.