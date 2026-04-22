Дмитриев объяснил, почему чиновники на Украине не хотят установления мира Дмитриев: коррупция на Украине лишает чиновников стимула стремиться к миру

Москва22 апр Вести.Коррупция на Украине лишает украинских чиновников стимула стремиться к установлению мира в конфликте с Россией. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он указал на факты коррупции в украинском правительстве.

Коррупция в украинском правительстве лишает чиновников стимулов стремиться к миру - мир означал бы меньше денег для кражи написал Дмитриев на своей странице в социальной сети X

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинцы не хотят воевать за коррумпированное руководство страны, уклоняются от службы, а также дезертируют.