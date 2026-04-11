Дмитриев: Зеленскому следует уделять больше внимания урегулированию на Украине

Дмитриев посоветовал Зеленскому сосредоточиться на достижении мира на Украине

Москва11 апр Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует уделять больше внимания не внешнеполитическим вопросам, а ситуации вокруг урегулирования конфликта на территории его страны.

Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Зеленский призывает Великобританию присоединиться к ЕС. Возможно, ему следует больше сосредоточиться на достижении мира на Украине написал он на странице в соцсети X

В конце марта глава РФПИ заявил, что одной из причин начала конфликта на Украине стала коррупция, которая процветала в период президентства в США Джо Байдена.

Дмитриев также призвал конгрессменов дать пояснения по поводу отмывания на Украине более чем 200 миллионов долларов для предвыборной кампании бывшего американского президента.

Со своей стороны, глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что украинский конфликт не получится разрешить без четких гарантий безопасности для России.