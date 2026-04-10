Песков: Дмитриев в США не ведет переговоры по Украине, у него другая цель

Москва10 апр Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев находится в Соединенных Штатах как руководитель группы по экономическим вопросам. Он не ведет переговоры по украинскому треку, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Поездка Дмитриева не связана с возобновлением переговоров по Украине и носит исключительно экономический характер, уточнил он.

Кирилл Дмитриев не ведет переговоров по украинскому урегулированию, и это не является возобновлением переговоров. Кирилл Дмитриев возглавляет группу по экономическим вопросам, и он продолжает работу в рамках этой группы сказал Песков журналистам

По его словам, Дмитриев продолжает контакты, направленные на восстановление экономического взаимодействия между Россией и США.

Песков также заявлял, что урегулирование ситуации на Украине возможно в короткие сроки, если соответствующее решение примет Владимир Зеленский. Пресс-секретарь президент РФ подчеркнул, что мир может наступить уже "сегодня".