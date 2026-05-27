Москва27 маяВести.Киевский режим должен сосредоточиться на достижении мира, а не на провокациях или эскалации текущего конфликта, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил президенту США специальное письмо, в котором указал на то, что Украине необходимо обеспечить большую защиту от баллистических ракет.
Если Украина испытывает острую нехватку ракет ПВО, возможно, ей лучше сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта. Мир - это всегда лучшая стратегияотметил Дмитриев