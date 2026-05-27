Зеленский подтвердил, что отправил Трампу специальное письмо

Москва27 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил отправку специальных писем президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу.

По его словам, сейчас важно, чтобы США услышали Украину.

На этой неделе я подготовил специальное письмо Президенту Соединенных Штатов и Конгрессу. Вчера это письмо уже было направлено в учреждения в Вашингтоне написал Зеленский в своем Telegram-канале

В письме глава киевского режима указал, что Украине требуется обеспечить большую защиту от баллистических ракет. Сейчас для Киева необходимо действовать оперативно и результативно, заключил Зеленский.

Ранее украинские СМИ сообщали об отправке письма Трампу Зеленским. Уточнялось, что в нем указывалось на усугубляющуюся нехватку систем противовоздушной обороны Украины, особенно средств противоракетной обороны.