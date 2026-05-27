Москва27 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский направил американскому президенту Дональду Трампу срочное письмо, предупреждая о критической нехватке средств противоракетной обороны на Украине. Об этом сообщает украинское издание Kyiv Independent.

По информации издания, в письме сказано об "усугубляющейся нехватке систем противовоздушной обороны Украины, особенно средств противоракетной обороны". Журналисты пишут, что письмо отправлено на фоне активизации ударов России по Украине.

Когда речь идет о противоракетной обороне, мы полагаемся на наших друзей. Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты сказано в письме

В материале, в частности, также говорится о том, что украинские чиновники опасаются, что ограниченное количество систем может оказаться неспособным выдержать удары.

25 мая МИД России сообщил, что после атаки ВСУ на колледж в Старобельске (ЛНР) российская сторона приступает к нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.