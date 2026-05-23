Число жертв атаки ВСУ на общежитие в Старобельске в ЛНР увеличилось до 21

Москва23 мая Вести.Число погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию общежития колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР) увеличилось до 21, все тела извлечены из-под завалов, сообщила пресс-служба МЧС России.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских боевиков на общежитие в Старобельске погибли 18 человек.

В ночь на 22 мая украинские националисты атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны проработать варианты ответа на этот акт агрессии киевского режима.

О том, как организована помощь пострадавшим, рассказали представители властей ЛНР. Там, в частности, сообщили, что руководство республики координирует функционирование пункта временного размещения в Старобельске.