В ЛНР отчитались о помощи пострадавшим при теракте в Старобельске

Москва23 мая Вести.Руководство ЛНР координирует функционирование пункта временного размещения в городе Старобельске, где работают социальные службы. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов.

Местная администрация координирует в пункте временного размещения работу. Социальные работники вместе работают, оказывают помощь. По мере поступления информации по погибшим, мы эту работу расширяем. И эта работа будет проводиться столько, сколько потребуется для полного оказания помощи рассказал Самойлов

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере МАХ опубликовал списки погибших и пострадавших при атаке ВСУ по общежитию в Старобельске. Глава республики отметил, что эти данные будут обновляться.