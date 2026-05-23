Похороны погибших при ударе ВСУ по колледжу взяли на себя власти ЛНР

Москва23 мая Вести.Власти Луганской Народной Республики заявили, что берут на себя организацию похорон погибших при ударе ВСУ по колледжу педуниверситета в Старобельске. Об этом сообщает официальный канал администрации главы ЛНР в MAX.

Все мероприятия, связанные с захоронением, органы власти вместе с общественными организациями берут на себя заявил руководитель администрации Алексей Самойлов

Ранее руководитель администрации главы ЛНР обсудил этот вопрос с главами муниципальных образований из территорий, откуда приехали погибшие студенты колледжа.

Также отмечается, что родителям, потерявшим своих детей, окажут всю необходимую помощь.

По последним данным, в результате атаки ВСУ погибли 18 человек. Еще 3 человека предположительно остаются под завалами.