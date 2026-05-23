Москва23 маяВести.Власти Луганской Народной Республики заявили, что берут на себя организацию похорон погибших при ударе ВСУ по колледжу педуниверситета в Старобельске. Об этом сообщает официальный канал администрации главы ЛНР в MAX.
Все мероприятия, связанные с захоронением, органы власти вместе с общественными организациями берут на себязаявил руководитель администрации Алексей Самойлов
Ранее руководитель администрации главы ЛНР обсудил этот вопрос с главами муниципальных образований из территорий, откуда приехали погибшие студенты колледжа.
Также отмечается, что родителям, потерявшим своих детей, окажут всю необходимую помощь.
По последним данным, в результате атаки ВСУ погибли 18 человек. Еще 3 человека предположительно остаются под завалами.