Пасечник: в Старобельске развернут пункт временного размещения

Москва22 мая Вести.В Старобельске развернут пункт временного размещения (ПВР) для родителей жертв, пострадавших при ударе ВСУ по общежитию и учебному корпусу. Об этом информационной службе "Вести" заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Пасечник сообщил, что на данный момент известно о 39 жертвах, среди которых есть погибшие.

Информация об этом будет доложена чуть позже, когда будут уже закончены все, в общем-то, спасательные работы, потому что сейчас на месте работает МЧС, работает, безусловно, скорая помощь, работают медики, работает психологическая помощь, развернут пункт временного размещения прибывших родителей. В общем, все, что можем, делаем, ситуацию держу на контроле сказал Пасечник

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированной беспилотной атаки ВСУ на Старобельский колледж и общежитие.