Пасечник: киевский режим ответит за удар по общежитию в Старобельске

Москва22 мая Вести.Киевский режим ответит за удар по общежитию и учебному корпусу в Старобельске. Об этом информационной службе "Вести" заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он назвал произошедшее беспрецедентным актом.

Абсолютно мирные жители, дети. Нанесен удар. Я думаю, что за это киевский режим однозначно должен ответить заявил Пасечник

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что все причастные к ударам по учебному корпусу и общежитию в Старобельске будут наказаны, сроков давности у таких преступлений нет.