Вице-спикер Госдумы Кузнецова: причастные к атаке на Старобельск будут наказаны

Москва22 мая Вести.Все причастные к ударам по учебному корпусу и общежитию в Старобельске будут наказаны, сроков давности у таких преступлений нет. Такое заявление информационной службе "Вести" сделала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Так Кузнецова ответила на вопрос, удастся ли привлечь к ответственности исполнителей теракта.

Несомненно, это будет сделано. Сроков давности у таких преступлений нет. А так как нарушены все правила ведения войны, мы знаем, что у военных преступлений нет срока давности. Будут разысканы они, будут разысканы все сообщники, все, кто подстрекал, все, кто планировал, все, кто исполнял. Вот сегодня один за другим на пожизненные сроки отправляются преступники киевского режима. Дойдут руки и до тех, кто нажимал кнопки, отправляя беспилотники на спящих детей сегодня заявила Кузнецова

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированной беспилотной атаки ВСУ на Старобельский колледж и общежитие.