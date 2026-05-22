Захарова об атаке ВСУ на Старобельск: террористы прицельно бьют по детям

Москва22 мая Вести.Террористы наносят удары по детям прицельно и с наслаждением. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике.

В связи с этим в беседе с агентством ТАСС дипломат вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны.

Террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением. ... Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки [главы киевского режима Владимира] Зеленского о якобы украденных Россией детях сказала Захарова

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил, что украинские боевики с применением беспилотников прицельно ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. По его словам, в результате атаки ранения получили 35 человек. Под завалами могут находиться 18 человек.