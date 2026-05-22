Трое раненых при атаке ВСУ на общежитие в ЛНР находятся в тяжелом состоянии

Удар ВСУ по корпусу и общежитию колледжа в ЛНР. Что известно к этому часу Трое раненых при атаке ВСУ на общежитие в ЛНР находятся в тяжелом состоянии

Москва22 мая Вести.Восемь детей, пострадавших при целенаправленном ударе украинских боевиков по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, доставлены в больницы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Известно о 4 погибших… 35 детей получили ранения различной степени тяжести – из них восемь доставлены в учреждение здравоохранения. Состояние здоровья троих оценивается как тяжелое написала она в своем канале в мессенджере MAX

ВСУ совершили целенаправленный удар с применением 4 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ночью 22 мая. В момент атаки в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет и 1 работник. На данный момент известно о 4 погибших, еще трое спасенных из-под завалов были переданы медикам.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. С родными и близкими учащихся также работают психологи.

Пятиэтажное здание общежития обрушилось до второго этажа. На месте продолжают работать спасатели, медработники и правоохранительные органы. Разборы завалов, под которыми находятся люди, продолжаются, несмотря на повторную угрозу атаки БПЛА противника.

Следственный комитет (СК) РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело о теракте.

По словам уполномоченной по правам человека в России Яны Лантратовой, готовятся официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее чудовищным преступлением, наказание за которое понесут все причастные к нему лица.

Нацисты как загнанные крысы пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей. Это военные преступления, за совершение которых наказание будет неотвратимым написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем канале в мессенджере MAX

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что украинские террористы "бьют по детям прицельно и с наслаждением".

Депутат Государственной думы Андрей Колесник добавил, что подобными терактами ВСУ пытаются компенсировать свои неудачи на фронте, а главу киевского режима Владимира Зеленского он назвал террористом.