РФ потребовала экстренного заседания СБ ООН после удара ВСУ по общежитию в ЛНР

Москва22 мая Вести.Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию в Старобельске, где проживали несовершеннолетние и студенты. Об этом сообщил пресс-секретарь постпреда РФ при ООН Евгений Успенский.

Атака с применением четырех беспилотников самолетного типа была совершена ночью 22 мая. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет и один работник. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли четыре человека, еще трое спасенных из-под завалов переданы медикам. Количество пострадавших достигло 39 человек.