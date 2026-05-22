В ООН осведомлены об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Москва22 мая Вести.В Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что осведомлены о сообщениях об ударе Вооруженных силы Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Представители ведомства заявили в разговоре с ТАСС, что собирают дополнительные данные о происшествии.

Нам известно о сообщениях об этом ударе, и мы пытаемся собрать дополнительную информацию сказали в управлении

ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по административным зданиям и общежитию колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая. В момент происшествия внутри здания находились 86 учащихся и один работник. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.