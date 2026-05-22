Эксперт Матвийчук: ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР из Херсонской области

Москва22 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли нанести удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике из Херсонской области. Такое предположение сделал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что украинская армия для удара использовала не западные беспилотные летательные аппараты, а те, которые "собираются прямо на поле боя".

Дроны летели явно по прямой, с Украины, а вернее, из Херсонской области или территорий ДНР, которые еще находятся под контролем ВСУ. Использовались обычные беспилотники сказал Матвийчук

Он обратил внимание, что это был спланированный удар, украинские боевики целенаправленно били по детям.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил, что ВСУ с применением беспилотников прицельно ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. В момент атаки в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет и один работник.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, киевский режим должен понести наказание за свои действия.