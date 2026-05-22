Мирошник: удар по Старобельску мог быть совершен из Харьковской области

Москва22 мая Вести.В атаке на общежитие и учебный корпус в Старобельске предположительно были задействованы 10 украинских БПЛА, запущенных с территории Харьковской области. Об этом информационной службе "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что киевский режим прекрасно понимал, что наносит удар по мирной цели, рядом с которой нет никаких военных объектов.

Удар был нанесен где-то, наверное, примерно десятью беспилотниками. Вероятнее всего, они атаковали с территории Харьковской области с расстояния примерно 100 км. Это беспилотники самолетного типа, которые несли на себе взрывоопасное вещество, то есть они были способны нанести мощные удары по гражданским строениям сказал он

Ранее Мирошник заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский точно знал о планах Вооруженных сил Украины нанести удар по колледжу в ЛНР.