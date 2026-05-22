Мирошник об атаке ВСУ по общежитию: ВСУ хотят компенсировать неудачи на поле боя

Москва22 мая Вести.Вооруженные силы Украины любыми способами хотят компенсировать неудачи на поле боя. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Таким образом дипломат прокомментировал атаку киевского режима на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике.

Мы хотим, чтобы все четко понимали, что украинский режим - это режим, который, стремясь как-то компенсировать свои проигрыши на поле [боя], готов бить по детям. Они готовы убивать детей, они готовы разрушать школы и высшие учебные заведения, они готовы применять западное вооружение, которое им дают западные спонсоры для того, чтобы бить по гражданскому населению сказал Мирошник

Украинские войска ночью 22 мая совершили целенаправленный удар по зданию. В момент атаки в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет и один работник. По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека.