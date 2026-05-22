Москва22 мая Вести.До 4 выросло число погибших при ударе ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По предварительным данным, 4 человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести. Спасатели продолжают разбирать завалы — под ними еще остаются люди написала она в своем Telegram-канале

На месте работают экстренные службы, медики, психологи и следователи СК.

По словам Лантратовой, готовятся официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека.

ВСУ ночью 22 мая с применением БПЛА совершили целенаправленный удар. В момент атаки в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет и 1 работник. Троих спасенных из-под завалов передали медикам.

Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте.