Мирошник назвал удар ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР террористическим актом

Москва22 мая Вести.Киевский режим совершил террористический акт, целенаправленно ударив по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, где находились 86 детей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

ВСУ ночью 22 мая совершили целенаправленный удар с применением БПЛА. В момент атаки в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек.

Украинские боевики совершили террористический акт, подвергнув опасности жизни детей. Нацисты как загнанные крысы пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей. Это военные преступления, за совершение которых наказание будет неотвратимым написал Мирошник в своем канале в мессенджере MAX

Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми находятся дети. К настоящему моменту троих пострадавших удалось поднять на поверхность и передать медикам.

Информация о последствиях террористической атаки уточняется.