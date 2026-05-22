После атаки ВСУ 18 человек могут находиться под завалами общежития вуза в ЛНР

Москва22 мая Вести.После атаки украинских боевиков 18 человек могут находиться под завалами учебного корпуса и общежития Старобельского филиала Луганского педуниверситета. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Под завалами могут находится до 18 пострадавших из числа студентов и преподавателей ВУЗа. По словам очевидцев, на территории филиала "чудовищные разрушения". Главный удар был нанесен по зданию учебного корпуса и общежития филиала вуза написал он в своем канале в мессенджере MAX

Мирошник назвал произошедшее террористическим актом и военным преступлением, за совершение которых наказание будет неотвратимым.

ВСУ ночью 22 мая совершили целенаправленный удар с применением БПЛА. В момент атаки в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек.

Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми находятся люди. К настоящему моменту троих пострадавших удалось поднять на поверхность и передать медикам.