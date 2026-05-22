Москва22 маяВести.Психологи МЧС оказывают необходимую помощь семьям пострадавших в результате обрушения общежития в Старобельске, сообщили ИС "Вести" в пресс-службе министерства.
Ночью в результате массированного удара ВСУ по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития.
Семьям пострадавших оказывается необходимая психологическая помощь и всесторонняя поддержкасказали в пресс-службе ведомства
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинский режим готов "бить по детям", чтобы компенсировать неудачи на поле боя.