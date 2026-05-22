Лантратова заявила, что обратится в ООН и ОБСЕ после удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Москва22 мая Вести.Россия готовит официальные письма в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в связи с ударом Вооруженных сил Украины по учебному корпусу и общежития Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

Как сообщила омбудсмен, по предварительным данным, в результате атаки погибли четыре человека.

Готовим официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека написала Лантратова

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил, что украинские боевики с применением беспилотников прицельно ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ, заявила, что террористы наносят удары по детям прицельно и с наслаждением.