ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа в ЛНР, ранены 35 человек

Москва22 мая Вести.Украинские боевики с применением беспилотников прицельно ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, в результате вражеской агрессии ранены 35 человек. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Враг совершил атаку ночью 22 мая.

ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям… В момент удара там (в общежитии. — Ред.) находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь написал Пасечник в своем канале в мессенджере MAX

Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми находятся дети. К настоящему моменту двоих пострадавших удалось поднять на поверхность и передать медикам.

На месте работают экстренные службы и сотрудники СК, оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая.

В Старобельске в результате вражеских налетов повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь.

Информация о последствиях террористической атаки уточняется.