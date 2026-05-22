МЧС ЛНР: трех человек спасли из-под завалов общежития в Старобельске

Трех человек извлекли из-под завалов общежития в Старобельске ЛНР МЧС ЛНР: трех человек спасли из-под завалов общежития в Старобельске

Москва22 мая Вести.Спасатели извлекли трех человек из-под завалов общежития в Старобельске, обрушившегося в результате удара ВСУ, их передали медикам. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Луганской Народной Республике.

По данным ведомства, на момент удара в здании находились 86 студентов.

Под завалами оказались люди. На данный момент спасателями МЧС России из-под завалов извлечены три человека. Они переданы бригаде скорой медицинской помощи сказано в сообщении

По информации главы республики Леонида Пасечника, удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР был нанесен ночью 22 мая. В результате ранены 35 человек.