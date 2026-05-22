СК возбудил дело о теракте после атаки на общежитие в Старобельске ЛНР Дело о теракте возбуждено после атаки на колледж и общежитие в ЛНР

Москва22 мая Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированной беспилотной атаки ВСУ на Старобельский колледж и общежитие. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, ночью 22 мая вражеские беспилотники самолетного типа прицельно атаковали административные здания и общежитие колледжа Луганского педуниверситета. В момент происшествия внутри общежития находились 86 учащихся и один работник. В результате пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

Несколько человек, предположительно, находятся под завалами. Количество погибших и пострадавших уточняется сказано в сообщении

В рамках расследования дела будет дана правовая оценка действиям военнослужащих ВСУ, которые направили БПЛА на гражданский объект, добавила Петренко.