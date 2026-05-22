Москва22 мая Вести.Из-за угрозы повторной атаки ВСУ приостановлены спасательные работы у обрушившегося общежития колледжа в ЛНР, по которому украинские боевики нанесли целенаправленный удар. Об этом сообщило МЧС России.

ВСУ ночью 22 мая совершили целенаправленный удар с применением БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Один человек погиб, 35 пострадали, еще 3 извлекли из-под завалов и передали медикам.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал произошедшее терактом. Также, по его словам, под завалами могут находиться до 18 человек.

СК возбудил уголовное дело.