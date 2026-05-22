Тело погибшего извлечено из-под завалов общежития колледжа в ЛНР МЧС РФ: тело одного погибшего извлечено из-под завалов общежития колледжа в ЛНР

Москва22 мая Вести.Тело одного погибшего извлечено из-под завалов общежития колледжа в ЛНР, по которому украинские боевики нанесли целенаправленный удар, еще трое спасенных переданы медикам. Об этом сообщило МЧС России.

На месте обрушения общежития спасатели разбирают завалы вручную и с помощью инженерной техники. Извлечено тело одного погибшего и обнаружено местонахождение 3 человек говорится в сообщении, ведомства

ВСУ ночью 22 мая совершили целенаправленный удар с применением БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал произошедшее терактом. Также, по его словам, под завалами могут находиться до 18 человек.