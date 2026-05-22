СКР: ВСУ применили 4 БПЛА самолетного типа для атаки в Старобельске в ЛНР СКР: ВСУ с применением 4 БПЛА самолетного типа атаковали Старобельск в ЛНР

Москва22 мая Вести.Украинские боевики применили 4 беспилотника самолетного типа для удара по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, где находились дети. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Вооруженные формирования Украины с помощью 4 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа прицельно нанесли удар по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа (филиала) ФГБОУ ВО "Луганского государственного педагогического университета" говорится сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

ВСУ ночью 22 мая совершили целенаправленный удар. В момент атаки в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет и 1 работник. В результате агрессии один человек погиб, 35 пострадали, еще 3 извлекли из-под завалов и передали медикам. По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте.

Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Под завалами могут находиться до 18 человек.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием следователей ГСУ СК России.