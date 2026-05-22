Львова-Белова: количество пострадавших при ударе ВСУ в ЛНР возросло до 39

Число пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР выросло до 39 Львова-Белова: количество пострадавших при ударе ВСУ в ЛНР возросло до 39

Москва22 мая Вести.Количество пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР выросло до 39, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

На 14.00 число детей, получивших ранения различной степени тяжести в результате удара ВСУ в ЛНР, выросло до 39. Девять ребят доставлены в больницы, состояние здоровья троих оценивается как тяжелое рассказала омбудсмен в мессенджере MAX

Спасатели продолжают разбирать завалы, предварительно, под ними могут находиться еще 18 человек.

Украинские боевики атаковали детей ночью 22 мая, в пятницу. В этот момент там находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет и работник.

По последним данным, погибли 4 человека. На месте работают экстренные службы, медики, психологи и следователи. Возбуждено уголовное дело о теракте.