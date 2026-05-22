Москва22 маяВести.Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил обращение в ООН с требованием оценить удар Киева по общежитию в ЛНР как военное преступление, его слова приводятся в канале СПЧ в мессенджере МАХ.
Я обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с требованием оценить случившееся как военное преступление киевского режима и содействовать немедленному прекращению вопиющих нарушений прав человеказаявил Фадеев
Как сообщалось, ночью 22 мая боевики ВСУ нанесли прицельный массированный удар беспилотниками по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, где на тот момент находились 86 студентов. Согласно последним данным, в результате вражеской агрессии убиты 4 человека, ранены 35 человек.