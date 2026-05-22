Песков заявил о неотвратимости наказания за удар по колледжу в Старобельске

Москва22 мая Вести.Киевский режим, ответственный за удар по колледжу в Старобельске ЛНР, должен понести наказание. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим сказал Песков

Представитель Кремля отметил, что удар ВСУ по колледжу – чудовищное преступление.

Как сообщалось, ночью 22 мая ВСУ целенаправленно ударили по зданию. В момент атаки в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет и один работник. Согласно последним данным, в результате атаки погибли четыре человека.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ИС "Вести" заявил, что ВСУ любыми способами хотят компенсировать неудачи на поле боя.