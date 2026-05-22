Песков высказался об ударе ВСУ по Старобельску Песков: удар ВСУ по Старобельску – чудовищное преступление киевского режима

Москва22 мая Вести.Удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске в ЛНР – чудовищное преступление киевского режима, ответственные за это должны понести наказания. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он назвал украинскую атаку очередным преступлением Киева.

Чудовищное преступление… Удар по объекту образования, где дети, молодые люди сказал Песков

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ответственные за это должны понести наказание.

Песков добавил, что сейчас необходимо принять меры по разбору завалов, а также оказать помощь пострадавшим.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил, что украинские боевики с применением беспилотников прицельно ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку, заявила, что террористы наносят удары по детям прицельно и с наслаждением.