Песков: удары ВСУ по мирной инфраструктуре – проявление террористической натуры

Москва8 мая Вести.Удары Вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре, домам и отдельным гражданам РФ – проявление террористической натуры киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

Киевский режим продолжает удары по мирной инфраструктуре, по гражданской инфраструктуре, по мирным домам, просто по отдельным гражданам. Это проявление террористической натуры киевского режима сказал Песков

Ранее Песков заявил, что Москва прилагает значительные усилия для предотвращения ударов киевского режима по территории Российской Федерации.