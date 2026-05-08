Москва8 маяВести.Удары Вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре, домам и отдельным гражданам РФ – проявление террористической натуры киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.
Ранее Песков заявил, что Москва прилагает значительные усилия для предотвращения ударов киевского режима по территории Российской Федерации.