Москва8 июнВести.Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому поезду Москва-Симферополь является преступным действием киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, подобные действия Киева существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию.
Это удар по пассажирскому поезду. Это преступные действия киевского режимасказал Песков
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что российская сторона открыта к мирному урегулированию конфликта на Украине, однако киевский режим делает все, чтобы заморозить этот процесс.
Утром 8 июня глава республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара беспилотника по пассажирскому поезду погиб помощник машиниста, машинист ранен, пассажиры не пострадали.