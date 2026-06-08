Песков назвал удар ВСУ по пассажирскому поезду Москва-Симферополь преступлением Песков: удар по пассажирскому поезду Москва-Симферополь – преступление Киева

Москва8 июн Вести.Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому поезду Москва-Симферополь является преступным действием киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, подобные действия Киева существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию.

Это удар по пассажирскому поезду​​​. Это преступные действия киевского режима сказал Песков

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что российская сторона открыта к мирному урегулированию конфликта на Украине, однако киевский режим делает все, чтобы заморозить этот процесс.

Утром 8 июня глава республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара беспилотника по пассажирскому поезду погиб помощник машиниста, машинист ранен, пассажиры не пострадали.