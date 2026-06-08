МИД РФ решительно осуждает атаки на поезда в Крыму, это военные преступления

В МИД РФ призвали решительно осудить атаки ВСУ на поезда в Крыму МИД РФ решительно осуждает атаки на поезда в Крыму, это военные преступления

Москва8 июн Вести.Москва призывает суверенные страны, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поезда в Крыму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Удары украинских беспилотников по пассажирским поездам в Крыму в МИД РФ назвали военными преступлениями, совершенными сознательно "с целью убийства мирного населения и дезорганизации жизнедеятельности российских регионов".

Все виновные и причастные к ним лица будут установлены и получат неотвратимое и справедливое наказание… Вновь призываем все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ прямо назвать вещи своими именами и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ

В комментарии подчеркивается, что подобные теракты и "отчаянное вымещение злобы" на мирных жителях не помогут Киеву переломить ситуацию на поле боя. А молчание международных структур "будет означать покрывательство и поощрение" преступлений киевского режима.

В ночь на 8 июня украинский дрон атаковал в Крыму пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. В результате атаки погиб помощник машиниста, машинист ранен, пассажиры не пострадали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку преступным действием киевского режима.