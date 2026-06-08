В Крыму силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ МЧС: над Крымом ПВО отражает атаку ВСУ

Москва8 июн Вести.На территории Крыма объявлен режим беспилотной опасности из-за воздушной атаки со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Как сообщалось ранее, в ночь на 8 июня украинский беспилотник атаковал в Крыму пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. В результате удара погиб помощник машиниста, машинист ранен, пассажиры не пострадали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку преступным действием киевского режима. МИД России решительно осудил действия Киева, указав, что атака на гражданский объект нарушает международное гуманитерное право.