Аксенов: от удара дрона по пассажирскому поезду в Крыму погиб помощник машиниста

Помощник машиниста пассажирского поезда погиб в Крыму в результате удара БПЛА Аксенов: от удара дрона по пассажирскому поезду в Крыму погиб помощник машиниста

Москва8 июн Вести.Предварительно, в Крыму в результате удара беспилотника по пассажирскому поезду погиб помощник машиниста, машинист ранен, сообщил в своем MAX-канале глава республики Сергей Аксенов.

В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали написал чиновник

Он добавил, что в настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах. Власти республики окажут необходимую помощь и поддержку.