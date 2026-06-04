Москва4 июнВести.В Республике Крым украинским беспилотником была совершена атака на пригородный поезд. Один человек погиб, трое пострадали, сообщает республиканский глава Сергей Аксёнов.
Удар был произведен по электричке, ехавшей из Азовского в Керчь.
Один человек погиб и трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезднаписал он в своем канале в MAX
Также глава региона отметил, что на месте происшествия уже работают оперативные службы. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку, заключил он.