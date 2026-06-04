Один человек погиб и трое пострадали после атаки БПЛА на электричку в Крыму

В Крыму БПЛА атаковал электричку, один человек погиб и трое пострадали Один человек погиб и трое пострадали после атаки БПЛА на электричку в Крыму

Москва4 июн Вести.В Республике Крым украинским беспилотником была совершена атака на пригородный поезд. Один человек погиб, трое пострадали, сообщает республиканский глава Сергей Аксёнов.

Удар был произведен по электричке, ехавшей из Азовского в Керчь.

Один человек погиб и трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд написал он в своем канале в MAX

Также глава региона отметил, что на месте происшествия уже работают оперативные службы. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку, заключил он.