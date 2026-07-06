В Крыму при атаке дронов погиб один человек, еще двое пострадали

В результате атаки беспилотников на Крым погиб человек, двое ранены В Крыму при атаке дронов погиб один человек, еще двое пострадали

Москва6 июл Вести.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о гибели одного человека и ранении еще двоих в результате ночной атаки беспилотников на полуостров. Об этом он написал в мессенджере MAX.

К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА на Республику Крым этой ночью погиб один человек и пострадали еще двое написал Сергей Аксёнов

Погибшей оказалась жительница Керчи.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он заверил, что власти окажут необходимую помощь.

Аксёнов призвал крымчан сохранять бдительность и доверять только официальной информации.