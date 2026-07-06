Москва6 июлВести.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о гибели одного человека и ранении еще двоих в результате ночной атаки беспилотников на полуостров. Об этом он написал в мессенджере MAX.
К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА на Республику Крым этой ночью погиб один человек и пострадали еще двоенаписал Сергей Аксёнов
Погибшей оказалась жительница Керчи.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он заверил, что власти окажут необходимую помощь.
Аксёнов призвал крымчан сохранять бдительность и доверять только официальной информации.