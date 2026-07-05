Аксенов сообщил о гибели человека в результате вражеской атаки на Крым

Один человек погиб и два ранены в результате атаки на Крым Аксенов сообщил о гибели человека в результате вражеской атаки на Крым

Москва5 июл Вести.Один человек погиб и два получили ранения в результате атаки ВСУ на Крым, сообщил в ночь на воскресенье, 5 июля, в своем MAX-канале глава республики Сергей Аксенов.

На севере Крыма в результате очередной атаки врага погиб один человек. Еще два человека получили ранения, один из них – в тяжелом состоянии написал чиновник

По его словам, органами власти республики обязательно будет оказана вся необходимая поддержка пострадавшим и семье погибшего. Аксенов призвал жителей и гостей полуострова сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.