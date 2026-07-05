Москва5 июлВести.Один человек погиб и два получили ранения в результате атаки ВСУ на Крым, сообщил в ночь на воскресенье, 5 июля, в своем MAX-канале глава республики Сергей Аксенов.
На севере Крыма в результате очередной атаки врага погиб один человек. Еще два человека получили ранения, один из них – в тяжелом состояниинаписал чиновник
По его словам, органами власти республики обязательно будет оказана вся необходимая поддержка пострадавшим и семье погибшего. Аксенов призвал жителей и гостей полуострова сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.