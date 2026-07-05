Соблюдение прав жителей Крыма после атаки ВСУ на контроле прокуратуры Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей Крыма после атаки ВСУ

Москва5 июл Вести.В Крыму продолжает работать горячая линия для жителей республики, пострадавших в результате вражеских атак на полуостров. Соблюдение прав граждан на контроле прокуратуры, говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX.

По поручению прокурора Крыма Олега Камшилова контролируется соблюдение прав граждан после атаки на севере республики… Продолжает работу горячая линия для оказания правовой помощи по телефону +7 (978)-986-50-76 указывает надзорный орган

В ночь на воскресенье, 5 июля, на севере Крыма в результате ночной атаки противника один человек погиб и два получили ранения.

Еще один мирный житель скончался при ударах вражеских БПЛА накануне, еще двое, в том числе 10-летний ребенок, пострадали.