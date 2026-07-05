Москва5 июлВести.В Крыму продолжает работать горячая линия для жителей республики, пострадавших в результате вражеских атак на полуостров. Соблюдение прав граждан на контроле прокуратуры, говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX.
По поручению прокурора Крыма Олега Камшилова контролируется соблюдение прав граждан после атаки на севере республики… Продолжает работу горячая линия для оказания правовой помощи по телефону +7 (978)-986-50-76указывает надзорный орган
В ночь на воскресенье, 5 июля, на севере Крыма в результате ночной атаки противника один человек погиб и два получили ранения.
Еще один мирный житель скончался при ударах вражеских БПЛА накануне, еще двое, в том числе 10-летний ребенок, пострадали.