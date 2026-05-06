Прокуратура открыла горячую линию для помощи жителям Джанкоя после БПЛА

В Крыму открыли горячую линию после атаки ВСУ на Джанкой Прокуратура открыла горячую линию для помощи жителям Джанкоя после БПЛА

Москва6 мая Вести.Прокуратура Республики Крым организовала горячую линию после атаки беспилотников Украины на город Джанкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре контролируют соблюдение прав граждан на фоне атаки ВСУ.

Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия - +7-978-053-6208 сказано в сообщении

Кроме того, для оперативного устранения последствий произошедшего обеспечивается взаимодействие с другими ведомствами. Республиканский прокурор Олег Камшилов осуществляет личный контроль за ситуацией.

Минувшей ночью Крым подвергся атакам Украины. В результате них погибли пять жителей Джанкоя.