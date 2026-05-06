Москва6 маяВести.Прокуратура Республики Крым организовала горячую линию после атаки беспилотников Украины на город Джанкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В прокуратуре контролируют соблюдение прав граждан на фоне атаки ВСУ.
Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия - +7-978-053-6208сказано в сообщении
Кроме того, для оперативного устранения последствий произошедшего обеспечивается взаимодействие с другими ведомствами. Республиканский прокурор Олег Камшилов осуществляет личный контроль за ситуацией.
Минувшей ночью Крым подвергся атакам Украины. В результате них погибли пять жителей Джанкоя.