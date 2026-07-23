Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки ВСУ

К устранению последствий атаки ВСУ в Крыму подключилась прокуратура Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки ВСУ

Москва23 июл Вести.Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан после ночной атаки ВСУ, сообщает надзорный орган в мессенджере MAX.

По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Дмитрия Егорова контролируется соблюдение прав граждан после атаки на республику отмечается в публикации

Прокуратура также обеспечила взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий случившегося.

Для оказания гражданам правовой помощи работает горячая линия.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в результате ночного удара по региону погиб мирный житель, еще четыре человека, в том числе двое детей, получили ранения.