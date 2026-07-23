Москва23 июлВести.Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан после ночной атаки ВСУ, сообщает надзорный орган в мессенджере MAX.

По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Дмитрия Егорова контролируется соблюдение прав граждан после атаки на республику

отмечается в публикации

Прокуратура также обеспечила взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий случившегося.

Для оказания гражданам правовой помощи работает горячая линия.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в результате ночного удара по региону погиб мирный житель, еще четыре человека, в том числе двое детей, получили ранения.