Москва23 июлВести.Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан после ночной атаки ВСУ, сообщает надзорный орган в мессенджере MAX.
По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Дмитрия Егорова контролируется соблюдение прав граждан после атаки на республикуотмечается в публикации
Прокуратура также обеспечила взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий случившегося.
Для оказания гражданам правовой помощи работает горячая линия.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в результате ночного удара по региону погиб мирный житель, еще четыре человека, в том числе двое детей, получили ранения.