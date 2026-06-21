Горячая линия открыта в Крыму после атаки дронов ВСУ на Керченский полуостров

Горячая линия открыта в Крыму после атаки ВСУ на Керченский полуостров Горячая линия открыта в Крыму после атаки дронов ВСУ на Керченский полуостров

Москва21 июн Вести.Горячая линия открыта в Крыму после атаки украинских боевиков на Керченский полуостров, в результате которой 4 мирных жителей погибли, 28 пострадали. Об этом сообщила прокуратура Республики Крым

Прокуратура … контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на Керченский полуостров… Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: тел. +7 (978) 053-62-08 говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего.

Незадолго до этого глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в результате террористических действий ВСУ 4 мирных жителя погибли, 28 пострадали. Также ночью 21 июня враг атаковал паром "Панагия" на Керченской переправе. Кроме того, после атаки БПЛА загорелся нефтяной терминал в поселке Чушка.